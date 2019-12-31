Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Охлобыстин принес извинение проституткам за то, что сравнил с ними Водонаеву

Охлобыстин принес извинение проституткам за то, что сравнил с ними Водонаеву

 В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок

В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок
Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

 Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Успех Германии связан с успехом ЕС, заявила Меркель

Успех Германии связан с успехом ЕС, заявила Меркель

 Слуцкий прокомментировал заявления посла США в Польше

Слуцкий прокомментировал заявления посла США в Польше
Охлобыстин принес извинение проституткам за то, что сравнил с ними Водонаеву

Охлобыстин принес извинение проституткам за то, что сравнил с ними Водонаеву

 В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок

В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок
Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

 Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Успех Германии связан с успехом ЕС, заявила Меркель

Успех Германии связан с успехом ЕС, заявила Меркель

 Слуцкий прокомментировал заявления посла США в Польше

Слуцкий прокомментировал заявления посла США в Польше
4:33   31 Декабря 2019
Весь мир

Успех Германии связан с успехом ЕС, заявила Меркель

Успех Германии связан с успехом ЕС, заявила Меркель

Успех Германии зависит от успехов европейского сообщества. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель в своем новогоднем обращении.

Канцлер заявила, что в долгосрочной перспективе Германия может добиться успеха только в случае, если Европе будет тоже хорошо. По ее словам, только в в сообществе ЕС Берлин может отстаивать свои интересы, обеспечивать мир, свободу и процветание.

«Голос Европы должен громче звучать в мире», — подчеркнула Меркель.

Она сообщила, что Германия будет работать над этим, в том числе во время председательстве страны в Совете ЕС в 2020 году, организовав саммит при участии всех стран-членов с Китаем и встреч с представителями африканских стран.

Меркель отметила, что сотрудничество с Африкой находится «в наших собственных интересах», поскольку если у людей появится шанс на мирную и безопасную жизнь, число мигрантов и беженцев уменьшится.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#меркель #германия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...