Успех Германии связан с успехом ЕС, заявила Меркель

Успех Германии зависит от успехов европейского сообщества. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель в своем новогоднем обращении.

Канцлер заявила, что в долгосрочной перспективе Германия может добиться успеха только в случае, если Европе будет тоже хорошо. По ее словам, только в в сообществе ЕС Берлин может отстаивать свои интересы, обеспечивать мир, свободу и процветание.

«Голос Европы должен громче звучать в мире», — подчеркнула Меркель.

Она сообщила, что Германия будет работать над этим, в том числе во время председательстве страны в Совете ЕС в 2020 году, организовав саммит при участии всех стран-членов с Китаем и встреч с представителями африканских стран.

Меркель отметила, что сотрудничество с Африкой находится «в наших собственных интересах», поскольку если у людей появится шанс на мирную и безопасную жизнь, число мигрантов и беженцев уменьшится.