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 Слуцкий прокомментировал заявления посла США в Польше

Слуцкий прокомментировал заявления посла США в Польше
3:58   31 Декабря 2019
Весь мир

Слуцкий прокомментировал заявления посла США в Польше

Слуцкий прокомментировал заявления посла США в Польше

Заявления американского посла в Польше о сговоре Гитлера и Сталина безграмотны и поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи. Об этом заявил глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее посол США Джорджетта Мосбахер написала в Twitter о том, что Гитлер и Сталин «сговорились» для того, чтобы начать Вторую мировую. По ее мнению, Польша «стала жертвой этого ужасного конфликта».

Слуцкий на своей странице в Twitter написал, что высказывания Мосбахер не только безграмотны, они поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и «государственного вандализма».

В середине декабря президент России Владимир Путин заявил, что некоторые европейские страны, в том числе Польша, вступили в сговор с фашистской Германией. По его словам, у РФ есть документы о том, как они вели переговоры.

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Автор: Олег Королев
#польша #слуцкий #вторая мировая война

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