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3:25   31 Декабря 2019
Весь мир

Кадыров поблагодарил Путина за мир в Чечне

Кадыров поблагодарил Путина за мир в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского лидера Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения в руководстве страны. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Кадыров отметил, что когда в Чечне сеял беспредел международный терроризм, целью которого являлось разрушение российского государства, у Путина хватило мужества взять на себя ответственность за судьбу России.

«И он отлично справился с этой задачей. Шаг за шагом был наведен порядок во всех сферах», — отметил он.

По словам Кадырова, время, когда Путин возглавил Россию, было самым трудным: в стране был кризис, а в экономике царил хаос. Он отметил, что Россия с того времени прошла многие испытания и окрепла.

«Чеченский народ выражает вам искреннюю благодарность за восстановленные, сияющие красотой города и села, за мир и стабильность», — заявил глава Чечни.

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Автор: Олег Королев
#путин #кадыров #чечня

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