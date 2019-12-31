Кадыров поблагодарил Путина за мир в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского лидера Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения в руководстве страны. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Кадыров отметил, что когда в Чечне сеял беспредел международный терроризм, целью которого являлось разрушение российского государства, у Путина хватило мужества взять на себя ответственность за судьбу России.

«И он отлично справился с этой задачей. Шаг за шагом был наведен порядок во всех сферах», — отметил он.

По словам Кадырова, время, когда Путин возглавил Россию, было самым трудным: в стране был кризис, а в экономике царил хаос. Он отметил, что Россия с того времени прошла многие испытания и окрепла.