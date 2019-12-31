Помпео рассказал генсеку ООН об авиаударах США в Сирии и Ираке

Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в свете недавних авиаударов ВВС США.

Накануне американская авиация нанесла удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Сирии и Ираке в ответ на «повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским военным базам». В Пентагоне объяснили, что действия США стали ответом на атаки движения по иракской базе около Киркука, которые привели к смерти американского гражданина и ранению четырех американских военных.

В сообщении Госдлепа говорится, что Помпео обсудил с Гутеррешем недавние атаки в Ираке, которые привели к трагической гибели гражданина США и поставили под угрозу жизни других американцев. Госсекретарь заявил, что «оборонительные действия», предпринятые США, были направлены на «сдерживание Ирана».