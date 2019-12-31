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 Госдепу стоит проверять своих послов на знание истории, заявил Володин

Госдепу стоит проверять своих послов на знание истории, заявил Володин
2:28   31 Декабря 2019
Весь мир

Госдепу стоит проверять своих послов на знание истории, заявил Володин

Госдепу стоит проверять своих послов на знание истории, заявил Володин

Заявление посла США в Польше о Второй мировой войне оскорбительно, Госдепу стоит проверять глав своих дипмиссий на знание истории. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее американский посол Джорджетта Мосбахер на своей странице в Twitter написала, что «Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну». По ее словам, Польша стала «жертвой этого ужасного конфликта».

Володин заявил, что Мосбахер своим заявлением оскорбляет не только граждан РФ и бывших советских республик, но и США. По его мнению, незнание истории или ее умышленное искажение недопустимо, когда официальные представители страны, которая входит в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления.

По словам спикера Госдумы, когда мир стоял на грани катастрофы, никому из американского руководства не приходило в голову поставить рядом Сталина и Гитлера.

Володин напомнил, что СССР потерял в войне 27 миллионов человек, США и Британия - 850 тысяч солдат и офицеров.

«Несмотря на идеологические различия государств, наши деды плечом к плечу, вместе, освобождали мир от фашизма»,  — отметил он.

Спикер подчеркнул, что попытки переписать историю Второй мировой недопустимы и оскорбительны для тех, чьи деды отдали жизнь за будущее Европы и всего мира.

Политик отметил, что Госдепу США следовало бы интересоваться знаниями истории страны, в которую дипломат отправляется работать.

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Автор: Олег Королев
#польша #володин #вторая мировая война

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