Полиция Парижа запретила «желтым жилетам» проводить акции протеста 31 декабря
Парижская полиция объявила запрет на проведение демонстраций «желтых жилетов» на Елисейских полях 31 декабря.
Согласно заявлению, префект полиции издал указ, который запрещает любые демонстрации, собрания и шествия «желтых жилетов» на Елисейских полях и площади Шарля де Голля, а также ряде других центральных районов - в частности, у здания Национального собрания, на Марсовом поле, у Елисейского дворца, у Сената, около собора Парижской Богоматери, а также возле Матиньонского дворца и около нескольких вокзалов.
Ранее глава МВД страны Кристоф Кастанер заявил, что безопасность на всей территории Франции в новогоднюю ночь будут обеспечивать 100 тысяч жандармов и полицейских.
Новогодние мероприятия пройдут во Франции на фоне продолжающихся протестов противников пенсионной реформы и выступлений сторонников движения «желтых жилетов». В соцсетях увеличивается призывы продолжить протест даже в новогоднюю ночь.