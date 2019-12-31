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1:43   31 Декабря 2019
Весь мир

«Нафтогаз» оценили значение соглашений по газу с Россией для Украины

«Нафтогаз» оценили значение соглашений по газу с Россией для Украины

Подписанные между Украиной и Россией соглашения снимают различные риски, в том числе для украинской финансовой системы. Об это сообщает НАК «Нафтогаз Украина» на своей странице в Twitter.

Подчеркивается, что подписанные соглашения являются результатом приемлемого компромисса сторон. Главным результатом договоренностей является получение почти трех миллиардов долларов от «Газпрома» и то, что ГТС страны будет работать безубыточно и беспрерывно последующие пять лет.

В «Нафтогазе» отметили, что транзит будет осуществляться независимым сертифицированным оператором. Также отменяются многочисленные риски, в том числе для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита.

Директор компании Юрий Витренко в свою очередь заявил, что контракт на транзит газа из РФ подписан по принципу «качай или плати».

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Автор: Олег Королев
#нафтогаз #транзит газа

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