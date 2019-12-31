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1:26   31 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Украина рассчитывает получить за транзит российского газа по меньшей мере семь миллиардов долларов. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее Россия и Украина подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет. Стороны заключили ряд соглашений по продолжению транзита газа и по урегулированию взаимных претензий. Также «Нафтогаз» и «Газпром» договорились об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.

Зеленский на своей странице в Facebook написал, что в течение пятилетнего срока Украина получит минимум 7 миллиардов долларов. По его словам, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

Украинский президент также отметил, что газотранспортная система страны будет загружена, что означает «энергетическую безопасность и благосостояние украинцев».

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Автор: Олег Королев
#украина #нафтогаз #газпром

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