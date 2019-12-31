Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Украина рассчитывает получить за транзит российского газа по меньшей мере семь миллиардов долларов. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее Россия и Украина подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет. Стороны заключили ряд соглашений по продолжению транзита газа и по урегулированию взаимных претензий. Также «Нафтогаз» и «Газпром» договорились об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.

Зеленский на своей странице в Facebook написал, что в течение пятилетнего срока Украина получит минимум 7 миллиардов долларов. По его словам, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

Украинский президент также отметил, что газотранспортная система страны будет загружена, что означает «энергетическую безопасность и благосостояние украинцев».