Послы России и США обсудили развитие двусторонних отношений

Российский посол в США Анатолий Антонов и новый посол США в РФ Джон Салливан обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает посольство РФ.

В сообщении посольства на странице в Facebook говорится, что 30 декабря 2019 года в резиденции главы дипмиссии РФ в Вашингтоне состоялась встреча Антонова с Салливаном. Подчеркивается, что стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений .

Ранее пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что Салливан прибудет в российскую столицу в начале января.

Американский сенат 12 декабря утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на данную должность. После этого госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге.

В ноябре Салливан заявлял, что улучшение отношений между РФ и США зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и ее невмешательства в демократические процессы в США.