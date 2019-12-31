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 Послы России и США обсудили развитие двусторонних отношений

Послы России и США обсудили развитие двусторонних отношений
1:04   31 Декабря 2019
Весь мир

Послы России и США обсудили развитие двусторонних отношений

Послы России и США обсудили развитие двусторонних отношений

Российский посол в США Анатолий Антонов и новый посол США в РФ Джон Салливан обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает посольство РФ.

В сообщении посольства на странице в Facebook говорится, что 30 декабря 2019 года в резиденции главы дипмиссии РФ в Вашингтоне состоялась встреча Антонова с Салливаном. Подчеркивается, что стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений .

Ранее пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что Салливан прибудет в российскую столицу в начале января.

Американский сенат 12 декабря утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на данную должность. После этого госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге.

В ноябре Салливан заявлял, что улучшение отношений между РФ и США зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и ее невмешательства в демократические процессы в США.

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Автор: Олег Королев
#антонов #посольство сша в рф #салливан

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