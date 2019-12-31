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0:43   31 Декабря 2019
Весь мир

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа с 1 января 2020 года

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа с 1 января 2020 года

Россия и Украина после пятидневных переговоров подписали пакет документов, которые обеспечивают транзит российского газа через украинскую территорию с 1 января. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, после пяти дней двусторонних переговоров в Вене были приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности по транзиту. Миллер отметил, что также был подписан целый комплект соглашений и контрактов.

«Эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — подчеркнул глава «Газпрома».

Он заявил, что данные документы приобретают юридическую силу после 31 декабря 2019 года, обеспечивая транзит российского газа через Украину.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что контракт подписан на пять лет. По его словам, Киев рассчитывает за данный период получить более семи миллиардов долларов. Также он отмечает, что документ предусматривает прокачку в первый год 65 миллиардов кубометров топлива, в последующие - по 40 миллиардов.

Протокол по газовому сотрудничеству Россия и Украина подписали 20 декабря. Согласно нему, «Газпром» уже выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Позже компании подписали мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет вердикта.

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Автор: Олег Королев
#газпром #транзит газа через украину #российский газ

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