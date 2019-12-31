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0:41   31 Декабря 2019
Весь мир

Сенатор Клинцевич осудил слова посла США о Второй мировой войне

Сенатор Клинцевич осудил слова посла США о Второй мировой войне

Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что слова посла США в Польше о виновниках Второй мировой войны политизированы.

В минувший вторник российский лидер Владимир Путин заявил, что европейские страны и Польша в частности вступали в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы об их переговорах. Американский посол в Польше Джорджетта Мосбахер в ответ на своей странице в Twitter заявила, что Гитлер и Сталин якобы сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну, тогда как Польша была «жертвой этого ужасного конфликта».

На своей странице в Facebook член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Клинцевич отметил, что данное заявление является откровенно политизированной оценкой, которая «продиктована защитой польского мундира».

Также сенатор отметил, что считает данные заявления прямым оскорблением президента США Франклина Рузвельта, который назвал антигитлеровскую коалицию «объединенными нациями».

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Автор: Олег Королев
#польша #клинцевич #вторая мировая война

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