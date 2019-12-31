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0:20   31 Декабря 2019
Медиа

МИД РФ допускает, что посол США в Польше «не успевала по истории»

МИД РФ допускает, что посол США в Польше «не успевала по истории»

МИД РФ ответил на заявление посла США в Польше о причинах Второй Мировой войны, усомнившись в хорошем знании дипломатом истории.

Ранее американский посол Джорджетта Мосбахер опубликовала на своей странице в Twitter комментарий о том, что «Сталин и Гитлер сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну». По ее мнению, Польша была жертвой сговора.

Российский МИД на своем англоязычном аккаунте в Twitter отметил, что российские дипломаты были удивлены услышать подобные заявления от дипломата из страны, которая была союзником СССР во Вторую мировую.

«Похоже на то, что посол США в Польше плохо успевала по истории в школе», — написал МИД.

В ведомстве напомнили, что перед войной был Мюнхенский сговор. Также ряд американских компаний помогали создать Гитлеру создать «машину войны».

МИД РФ также задался вопросом, почему США в основном в одиночку каждый год голосует против резолюции ООН о борьбе с прославлением нацизма.

 

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Автор: Олег Королев
#польша #вторая мировая война #мид рф

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