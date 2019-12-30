Охлобыстин принес извинение проституткам за то, что сравнил с ними Водонаеву

Российский актер Иван Охлобыстин хлестко ответил на заявление Алены Водонаевой о том, что в России детей заводят только богачи и необразованные. Но затем артист понял, что погорячился и разместил еще один пост в соцсети с извинением, но не для Алены.

Иван Охлобыстин ранее отреагировал на заявление Алены Вордонаевой о том, что россияне заводят детей только, если очень богаты или очень необразованны. Телеведущая призвала свою аудиторию не заводить первенцев «из одного только желания». На эти слова Охлобыстин отреагировал резко, заявив, что Водонаева «еще одна проститутка».

Позднее артист понял, что погорячился, и написал еще один пост во «ВКонтакте». В тексте он извинился, но не перед Аленой, а перед девушками легкого поведения, с которыми ее сравнил.

«Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира», — написал он.

Водонаева ответил на данный комментарий, назвав поведение коллеги поступком «настоящего быдла». Девушка подчеркнула, что к грубости Охлобыстин обратился из-за того, что не мог найти подходящих аргументов.