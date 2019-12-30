В Китае жених отомстил неверной невесте, изменявшей ему с мужем беременной сестры

На свадьбе в Китае произошло то, чего гости совсем не ожидали — жених воспользовался моментом и пристыдил неверную невесту. Когда молодоженам прочитали речь, на весь экран вывелось видео с изменой женщины. Об этом сообщило издание Dailн Mail.

Мужчина давно подозревал, что его возлюбленная изменяет ему. Однажды он решился установить скрытые камеры, которые и запечатлили измену. Так выяснилось, что женщина изменяет своему будущему мужу с супругом собственной сестры, которая, по некоторым данным, находится на шестом месяце беременности, пишет РИА Новости.

«Ты думала, я ничего не знаю?», — возмущенно спросил жених, когда на большой экран вывели видео со скрытой камеры. В ответ на его выходку невеста резко бросила мужчине в лицо свадебный букет.

Скандальные кадры со свадьбы в Китае быстро разлетелись по сети. Отношение интернет-пользователей к случившемуся неоднозначно, одни поверили в произошедшее, другие предположили, что это была всего лишь эпатажная реклама нового видеоприложения.