Путин и Трамп переговорили по поводу будущего эффективного контроля над вооружениями

Президент России Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудили дальнейшие шаги по сохранению эффективного контроля над вооружениями. Такое сообщение распространила пресс-служба Белого дома в понедельник, 30 декабря.

«Президенты подтвердили приверженность продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом между двумя странами. Президенты также обсудили состояние двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией и будущие усилия по поддержанию эффективного контроля над вооружениями», — передает текст сообщения РИА Новости.

Ранее стало известно, что Путин в рамках телефонного разговора отблагодарил Трампа за данные, которые позволили предотвратить теракт в Петербурге. Напомним, что 27 декабря США предоставили информацию, благодаря которой удалось задержать двоих россиян, готовившихся совершить теракт во время новогодних праздников в северной столице.