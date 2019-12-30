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В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Путин и Трамп переговорили по поводу будущего эффективного контроля над вооружениями

Путин и Трамп переговорили по поводу будущего эффективного контроля над вооружениями

 Сирийские боевики пополнят 301-й батальон террористов ПНС Ливии

Сирийские боевики пополнят 301-й батальон террористов ПНС Ливии
22:23   30 Декабря 2019
Политика

Путин и Трамп переговорили по поводу будущего эффективного контроля над вооружениями

Путин и Трамп переговорили по поводу будущего эффективного контроля над вооружениями

Президент России Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудили дальнейшие шаги по сохранению эффективного контроля над вооружениями. Такое сообщение распространила пресс-служба Белого дома в понедельник, 30 декабря.

«Президенты подтвердили приверженность продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом между двумя странами. Президенты также обсудили состояние двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией и будущие усилия по поддержанию эффективного контроля над вооружениями», — передает текст сообщения РИА Новости.

Ранее стало известно, что Путин в рамках телефонного разговора отблагодарил Трампа за данные, которые позволили предотвратить теракт в Петербурге. Напомним, что 27 декабря США предоставили информацию, благодаря которой удалось задержать двоих россиян, готовившихся совершить теракт во время новогодних праздников в северной столице.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #сша #путин #трамп

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