США пообещали ввести очередные санкции против Ирана в 2020 году

Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против Ирана в 2020 году. Об этом заявил представитель США по Ирану Брайан Хук в понедельник, 30 декабря.

По его словам, угроза со стороны Ирана «ослабевает и будет слабеть далее», особенно по мере усиления санкций в 2020 году.

«Мы еще больше осложним ситуацию в экономике Ирана», — заявил Хук.

Напомним, в мае 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки и возобновлении санкций против Тегерана. Новые антииранские меры вступили в силу в ноябре.

Роухани 8 мая 2019 года, в годовщину выхода США из СВПД, заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке.