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 Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта

Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Путин и Трамп переговорили по поводу будущего эффективного контроля над вооружениями

Путин и Трамп переговорили по поводу будущего эффективного контроля над вооружениями

 Сирийские боевики пополнят 301-й батальон террористов ПНС Ливии

Сирийские боевики пополнят 301-й батальон террористов ПНС Ливии
21:22   30 Декабря 2019
Весь мир

США пообещали ввести очередные санкции против Ирана в 2020 году

США пообещали ввести очередные санкции против Ирана в 2020 году

Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против Ирана в 2020 году. Об этом заявил представитель США по Ирану Брайан Хук в понедельник, 30 декабря.

По его словам, угроза со стороны Ирана «ослабевает и будет слабеть далее», особенно по мере усиления санкций в 2020 году.

«Мы еще больше осложним ситуацию в экономике Ирана», — заявил Хук.

Напомним, в мае 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки и возобновлении санкций против Тегерана. Новые антииранские меры вступили в силу в ноябре.

Роухани 8 мая 2019 года, в годовщину выхода США из СВПД, заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке. 

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #санкции #иран

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