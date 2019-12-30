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21:05   30 Декабря 2019
Россия

В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок

В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок

На проспекте Культуры в Санкт-Петербурге автомобиль Mitsubishi Pajero столкнулся с трамваем. В региональном УГИБДД сообщают, что водитель иномарки не предоставил преимущество трамваю в движении. В результате ДТП пострадал ребенок.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с трамваем. В результате ДТП пассажир автомашины Mitsubishi Pajero (мальчик 2012 года рождения) получил тяжелые травмы», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на проспекте Культуры у дома номер четыре в Выборгском районе Петербурга. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #ребенок #санкт-петербург #дтп #трамвай

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