В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок

На проспекте Культуры в Санкт-Петербурге автомобиль Mitsubishi Pajero столкнулся с трамваем. В региональном УГИБДД сообщают, что водитель иномарки не предоставил преимущество трамваю в движении. В результате ДТП пострадал ребенок.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с трамваем. В результате ДТП пассажир автомашины Mitsubishi Pajero (мальчик 2012 года рождения) получил тяжелые травмы», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на проспекте Культуры у дома номер четыре в Выборгском районе Петербурга. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.