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 Сирийские боевики пополнят 301-й батальон террористов ПНС Ливии

Сирийские боевики пополнят 301-й батальон террористов ПНС Ливии
В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок

В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок

 Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта

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В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Путин и Трамп переговорили по поводу будущего эффективного контроля над вооружениями

Путин и Трамп переговорили по поводу будущего эффективного контроля над вооружениями

 Сирийские боевики пополнят 301-й батальон террористов ПНС Ливии

Сирийские боевики пополнят 301-й батальон террористов ПНС Ливии
22:09   30 Декабря 2019
Весь мир

Сирийские боевики пополнят 301-й батальон террористов ПНС Ливии

Сирийские боевики пополнят 301-й батальон террористов ПНС Ливии

В сеть попали кадры того, как проходит переброска сирийских боевиков. Пользователь Twitter опубликовал видео, на котором видны автобусы с сирийскими наемниками. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщил сам автор снимков, сирийских боевиков направляют в район Аль-Каримия в ливийской столице Триполи, где располагается командный пункт 301-го батальона террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

 

Ранее ФАН писало о том, что турецкие власти перебросили в Ливию уже более 2000 наемников из Сирии. Об их прибытии сообщил полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого взяли в плен служащие Ливийской национальной армии (ЛНА). Также ФАН заполучило эксклюзивную видеосъемку с допросом пленного боевика.

Кроме того, корреспонденты ФАН смогли выяснить, что в Триполи 27 декабря прибыли два самолета прямиком из Стамбула, на их борту находилась военная «помощь» террористам нелегитимного ПНС Ливии. ФАН также опубликовало материал, где приведен детальный анализ военной «поддержки», которую оказывает турецкая сторона ливийским террористам.

Сегодня в Ливии продолжается начатая в 2014 году освободительная антитеррористическая операция «Аль-Карама», которую выполняет ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. ЛНА уже смогла взять под контроль большую часть ливийских территорий, однако в столице страны все еще занимаются беззаконием террористы ПНС.

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Автор: Лев Собакин
#сирия #турция #ливия

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