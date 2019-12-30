Сирийские боевики пополнят 301-й батальон террористов ПНС Ливии

В сеть попали кадры того, как проходит переброска сирийских боевиков. Пользователь Twitter опубликовал видео, на котором видны автобусы с сирийскими наемниками. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщил сам автор снимков, сирийских боевиков направляют в район Аль-Каримия в ливийской столице Триполи, где располагается командный пункт 301-го батальона террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Ранее ФАН писало о том, что турецкие власти перебросили в Ливию уже более 2000 наемников из Сирии. Об их прибытии сообщил полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого взяли в плен служащие Ливийской национальной армии (ЛНА). Также ФАН заполучило эксклюзивную видеосъемку с допросом пленного боевика.

Кроме того, корреспонденты ФАН смогли выяснить, что в Триполи 27 декабря прибыли два самолета прямиком из Стамбула, на их борту находилась военная «помощь» террористам нелегитимного ПНС Ливии. ФАН также опубликовало материал, где приведен детальный анализ военной «поддержки», которую оказывает турецкая сторона ливийским террористам.

Сегодня в Ливии продолжается начатая в 2014 году освободительная антитеррористическая операция «Аль-Карама», которую выполняет ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. ЛНА уже смогла взять под контроль большую часть ливийских территорий, однако в столице страны все еще занимаются беззаконием террористы ПНС.