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В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

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Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

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20:57   30 Декабря 2019
Весь мир

Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

Новая группа сирийских боевиков вылетела из Турции в Ливию. Telegram-канал «Рыбарь» опубликовал фото террористов, которые снялись на фоне взлетно-посадочной полосы.

По информации СМИ, фотография была сделана на территории аэропорта «Газиантеп», который находится в одноименном турецком городе. За спинами боевиков виден военно-транспортный борт Airbus A400M.

Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

Террористы направлены в Ливию из Турции для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи. Анкара больше не скрывает поддержку боевиков ПНС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если глава террористического ПНС Ливии Файез Саррадж попросит о помощи, Турция готова отправить вооруженные силы в Ливию. По мнению экспертов, Эрдоган использует это заявление для того, чтобы оправдать вторжение Турции в Ливию для получения нефтяных ресурсов. Турции также необходимо оправдать свои отношения с террористами ПНС Ливии, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»*, «Аль-Каида»* и «Братья-мусульмане»*.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.

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Автор: Роман Самойлов
#турция #самолет #ливия #террористы #селфи #фотография

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