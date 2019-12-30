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 Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта

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Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

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21:04   30 Декабря 2019
Россия

Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта

Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал Никиту Семенова, подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 30 декабря.

Семенова заключили под стражу на два месяца — до 29 февраля.

Ранее суд арестовал его предполагаемого сообщника — Георгия Чернышова. Ему также вменяют преступление, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ.

Напомним, 29 декабря ФСБ России сообщила о задержании двух россиян, готовивших теракты в Петербурге. Это произошло благодаря информации, полученной от американских партнеров. Ведомство опубликовало видео их задержания.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #петербург #теракт

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