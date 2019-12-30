Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал Никиту Семенова, подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 30 декабря.

Семенова заключили под стражу на два месяца — до 29 февраля.

Ранее суд арестовал его предполагаемого сообщника — Георгия Чернышова. Ему также вменяют преступление, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ.

Напомним, 29 декабря ФСБ России сообщила о задержании двух россиян, готовивших теракты в Петербурге. Это произошло благодаря информации, полученной от американских партнеров. Ведомство опубликовало видео их задержания.