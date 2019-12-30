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20:41   30 Декабря 2019
Весь мир

Вопреки забастовкам Макрон поддержит пенсионную реформу в своем новогоднем обращении

Вопреки забастовкам Макрон поддержит пенсионную реформу в своем новогоднем обращении

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен поддержать желание властей страны провести реформу пенсионной системы в своем новогоднем обращении. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на слова представителя Елисейского дворца.

«В своих пожеланиях президент республики должен подтвердить сильные амбиции правительства и его стремление осуществить проект социального прогресса, который искореняет неравенство», — сообщил представитель администрации Макрона.

Президент Франции намерен заявить о своей готовности к диалогу и напомнить всем о важности данной реформы. Ранее лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель призвала Макрона в своем новогоднем обращении отказаться от принятия пенсионной реформы, ставшей причиной волны забастовок по всей Франции. С подобными требованиями выступили представители крупнейших профсоюзов страны, в том числе «Всеобщая конфедерация труда».

Видеообращение Эмманюэля Макрона состоится 31 декабря в 20:00 по парижскому времени.

Крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка началась 5 декабря во Франции. В результате беспорядков нарушена работа транспорта по всей стране. Причиной общественных недовольств стала объявленная правительством пенсионная реформа, которая лишает некоторые категории работников ряда привилегий и вариантов выхода на пенсию.

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Автор: Роман Самойлов
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