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20:30   30 Декабря 2019
Россия

Патриарх Кирилл выразил слова поддержки Сербской православной церкви в Черногории

Патриарх Кирилл выразил слова поддержки Сербской православной церкви в Черногории

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал монахов и священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) оказывать поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории. Патриарх заявил об этом в ходе выступления по окончании литургии в Сретенском ставропигиальном монастыре.

Патриарх Кирилл призвал осуждать захват храмов и другие попытки властей Черногории отнять недвижимость у канонической церкви.

«Следует писать письма поддержки владыке Амфилохию (митрополиту Черногорскому и Приморскому), выражать ему нашу любовь, говорить о том, что Русская церковь остается вместе с православными Черногории. Очень важно, чтобы те, кто сегодня страдает в Черногории, чувствовали поддержку нашей церкви», — сообщил Патриарх.

Он также заявил, что необходимо писать обличительные письма в Константинополь, чтобы «предупредить греческих иерархов о недопустимости разрушения единства православия». Патриарх отметил, что церковь не находится под политическим давлением. Поддержка должна быть оказана тем, чьи церкви закрываются и передаются раскольникам.

РПЦ назвала принятый «Закон о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин» ударом по церкви и поддержкой раскола. Новый законопроект, принятый парламентом Черногории, позволяет властям изъять у Сербской православной церкви (СПЦ) свыше 650 религиозных объектов. В дальнейшем, они могут быть переданы в ведение раскольнической непризнанной «черногорской православной церкви».

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Автор: Роман Самойлов
#россия #законопроект #черногория #церковь #православие #вероисповедание

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