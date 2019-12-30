Клишас заявил, что парламент Черногории новым законом грубо вмешался в права Сербской церкви

Сенатор Андрей Клишас считает, что закон о свободе вероисповедания, который недавно принял парламент Черногории, является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви. Об этом сообщает РИА Новости.

Большинство голосов в черногорской Скупщине (парламент) в ночь на 28 декабря проголосовали за введение нового закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Представители СПЦ предполагают, что после вступления в силу новых правил, начнут изымать церковную собственность и передавать ее непризнанной в православном мире Черногоской «автокефальной» церкви.

«Принятый парламентом Черногории закон направлен не на свободу вероисповедания в стране, а на поддержку раскола, и является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви», — пояснил Клишас.

Сенатор также обратил внимание на то, что парламент утверждает, что опирается на европейские стандарты в создании этого законопроекта, однако, отмечает он, «на деле грубо попирает права верующих канонической Сербской православной церкви».