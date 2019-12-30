Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок

В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок

 Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта

Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

 Клишас заявил, что парламент Черногории новым законом грубо вмешался в права Сербской церкви

Клишас заявил, что парламент Черногории новым законом грубо вмешался в права Сербской церкви
В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок

В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок

 Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта

Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

 Клишас заявил, что парламент Черногории новым законом грубо вмешался в права Сербской церкви

Клишас заявил, что парламент Черногории новым законом грубо вмешался в права Сербской церкви
20:32   30 Декабря 2019
Россия

Отец и сын погибли в ДТП с грузовиком в Саратовской области

Отец и сын погибли в ДТП с грузовиком в Саратовской области

Легковой автомобиль разорвало пополам при столкновении с фурой на трассе в Саратовской области. Жертвами ДТП стали два человека. Об этом сообщает пресс-служба областного главка ГИБДД в понедельник, 30 декабря.

Сообщение об аварии на дороге Саратов — Вольск у поворота на село Боковка поступило в ведомство около 17.30 (16.30 мск).

На фотографиях, предоставленных пресс-службой, видно разорванный на две части кузов легкового автомобиля Opel. У одной из частей остались только передние колеса, а у другой — только задние.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в фуру. От полученных травм 58-летний отец с 25-летним сыном погибли. Водитель грузовика Man не пострадал.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#дтп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...