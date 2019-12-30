Отец и сын погибли в ДТП с грузовиком в Саратовской области

Легковой автомобиль разорвало пополам при столкновении с фурой на трассе в Саратовской области. Жертвами ДТП стали два человека. Об этом сообщает пресс-служба областного главка ГИБДД в понедельник, 30 декабря.

Сообщение об аварии на дороге Саратов — Вольск у поворота на село Боковка поступило в ведомство около 17.30 (16.30 мск).

На фотографиях, предоставленных пресс-службой, видно разорванный на две части кузов легкового автомобиля Opel. У одной из частей остались только передние колеса, а у другой — только задние.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в фуру. От полученных травм 58-летний отец с 25-летним сыном погибли. Водитель грузовика Man не пострадал.