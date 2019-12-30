В МИД РФ обеспокоены принятием закона о вероисповедании в Черногории

Министерство иностранных дел РФ выразило обеспокоенность в связи с принятием в Черногории «Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин».

«Об атмосфере, в которой это происходило, свидетельствует тот факт, что в результате произошедших в зале заседания беспорядков 17 депутатов оппозиционного «Демократического фронта» были задержаны, в ряде городов страны прошли массовые протесты с участием религиозных и общественных деятелей», — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.

Новый законопроект, принятый парламентом Черногории, позволяет властям изъять у Сербской православной церкви (СПЦ) свыше 650 религиозных объектов. В дальнейшем, они могут быть переданы в ведение раскольнической непризнанной «черногорской православной церкви».

В МИД считают, что подобным законом власти Черногории хотят полностью «выдавить» СПЦ из государства. В министерстве заявили, что необходимо «неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей».