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Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

 Клишас заявил, что парламент Черногории новым законом грубо вмешался в права Сербской церкви

Клишас заявил, что парламент Черногории новым законом грубо вмешался в права Сербской церкви
20:08   30 Декабря 2019
Весь мир

В МИД РФ обеспокоены принятием закона о вероисповедании в Черногории

В МИД РФ обеспокоены принятием закона о вероисповедании в Черногории

Министерство иностранных дел РФ выразило обеспокоенность в связи с принятием в Черногории «Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин».

«Об атмосфере, в которой это происходило, свидетельствует тот факт, что в результате произошедших в зале заседания беспорядков 17 депутатов оппозиционного «Демократического фронта» были задержаны, в ряде городов страны прошли массовые протесты с участием религиозных и общественных деятелей», — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.

Новый законопроект, принятый парламентом Черногории, позволяет властям изъять у Сербской православной церкви (СПЦ) свыше 650 религиозных объектов. В дальнейшем, они могут быть переданы в ведение раскольнической непризнанной «черногорской православной церкви».

В МИД считают, что подобным законом власти Черногории хотят полностью «выдавить» СПЦ из государства. В министерстве заявили, что необходимо «неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей».

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Автор: Роман Самойлов
#россия #религия #черногория #церковь #православие

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