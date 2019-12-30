Губернатор Петербурга исполнил новогодние желания трех юных жителей города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил новогодние желания трех юных жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Беглов принял на себя роль Деда Мороза в рамках всероссийской акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной». Новогодние желания детей со всей России были написаны на карточках в виде шаров и развешены на елках в Большом Кремлевском дворце в Москве. Беглов снял с одной из елок три шара с пожеланиями детей из Северной столицы.

«Я, конечно, не Дед Мороз. Но мне захотелось помочь осуществить эти мечты. Я выбрал три записки. Они оказались вашими!», — заявил Беглов на встрече с юными жителями Петербурга.

Детей пригласили в Смольный в понедельник, 30 декабря, чтобы вручить им подарки. Михаил Дияшин получил в подарок от губернатора Санкт-Петербурга персональный компьютер, Артем Торопов — набор для творчества, а Ярослав Перминов стал счастливым обладателем сертификата на поездку-впечатление на гоночном такси с профессиональным водителем. Мальчик также получил гоночный автомобиль в миниатюре.

По словам Беглова, подобная акция с исполнением желаний с елки прошла на Манежной площади в Петербурге. Все пожелания детей были исполнены.