В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту, депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов выдвинул идею сравнять заработные платы депутатов со средними по России.

Такой ответ Нилов дал на предложение депутата законодательного собрания Ленобласти Владимира Петрова, который выступил с инициативой о введении дополнительных «нравственных» правил поведения чиновников на корпоративах, а также об усилении контроля за расходованием средств из бюджета, которые выделяются на подобные мероприятия.

Как отметил Нилов, будет этично приравнять заработные платы депутатов к средним по стране, это будет, по его мнению, «очень хорошим подарком к Новому году» для жителей России.

«А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать, — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», — заявил представитель «Справедливой России».

Немногим ранее Владимир Петров обратился к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением ввести правила поведения чиновников на корпоративах, а также усилить контроль выделяемых на мероприятия средств, об этом писало РИА Новости.

«А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать, — это надо оставить на потом. Надо думать о главном» Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e09edef9a7947998ae77198?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews