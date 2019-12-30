Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Кабинет министров Украины разрешил «Нафтогазу» подписать с российским «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и договор о транспортировке природного газа.

Решение правительства опубликовано на сайте украинского правительства в понедельник, 30 декабря. Таким образом, власти предоставили согласие на совершение «Нафтогазом» двух сделок.

Напомним, 28 декабря кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом». Российская компания 27 декабря сообщила, что выплатила «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

В «Нафтогазе» подтвердили получение денег. Украинская компания заявила, что переговоры сторон об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта на поставку газа 1 января 2020 года, продолжаются.