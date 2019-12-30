Путин и Трамп обсудили поддержание контроля над вооружениями

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили будущие шаги по поддержанию эффективного контроля над вооружениями. Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном в понедельник, 30 декабря.

Лидеры двух стран также подтвердили приверженность продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Путин позвонил Трампу, чтобы поблагодарить за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся в Петербурге на новогодние праздники терактах.