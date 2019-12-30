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 Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта

Суд в Петербурге арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Сирийские боевики сделали селфи в Турции перед отправкой в Ливию

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19:46   30 Декабря 2019
Весь мир

Путин и Трамп обсудили поддержание контроля над вооружениями

Путин и Трамп обсудили поддержание контроля над вооружениями

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили будущие шаги по поддержанию эффективного контроля над вооружениями. Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном в понедельник, 30 декабря.

Лидеры двух стран также подтвердили приверженность продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Путин позвонил Трампу, чтобы поблагодарить за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся в Петербурге на новогодние праздники терактах.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #путин #трамп

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