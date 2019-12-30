Торговая сделка между США и Китаем будет подписана в январе 2020 года

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил, что представители Китая и США, вероятнее всего, подпишут соглашение о первом этапе торговой сделки между странами в начале января 2020 года.

«У нас примерно в течение следующей недели состоится подписание. Мы ждем лишь перевода», — заявил Наварро.

Речь идет о переводе английской версии документа на китайский. Советник президента Дональда Трампа отметил, что после того, как это произойдет, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет для подписания документа.

Первая фаза торговой сделки между Пекином и Вашингтоном была согласована 13 декабря. Американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер ранее заявлял, что Трамп согласился отложить введение пошлин на импорт китайских товаров на неопределенный срок. Соглашение является бессрочным.