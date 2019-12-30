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В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

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19:20   30 Декабря 2019
Россия

Благодаря акции ФСИН более 500 заключенных встретят Новый год дома

Благодаря акции ФСИН более 500 заключенных встретят Новый год дома

В этом году более 500 заключенных исправительных учреждений смогут отправится домой под Новый год, чтобы встретить праздник в кругу родственников и друзей. Это стало возможным благодаря впервые проведенной Общероссийской акции ФСИН.

«В канун Нового года и в день подведения итогов работы впервые в истории уголовно-исполнительной системы ФСИН России предложила поощрить наиболее отличившихся осужденных. Новый 2020 год встретят дома, освободившись сегодня условно-досрочно, 379 осужденных. Отбывают в отпуск к своим родным и близким (с последующим возвращением в колонию) — 133 человека», — заявил начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор Александр Матвеенко.

Матвеенко отметил, что это очень хороший подарок для «многих наших подопечных», а для всех остальных заключенных такая возможность послужит хорошим примером и стимулом.

По информации ФСИН, в этом году в исправительных учреждениях прошло более 270 тысяч культурно-массовых мероприятий, соревнований, спартакиад и конкурсов. За участие было поощрено около 120 тысяч заключенных. Из них в 2019 году более 20 тысяч человек были освобождены условно-досрочно, а 120 было предоставлено право проживать с семьей за пределами колоний-поселений. Более тысячи осужденных были поощрены правом проведения отпуска с выездом за пределы колонии.

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Автор: Роман Самойлов
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