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Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

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Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

 Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

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19:26   30 Декабря 2019
Россия

Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Российский лидер Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко поставки нефти и газа в республику. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщило агенство БелТА, ссылаясь на пресс-службу президента Белоруссии.

По данным агентства, первая часть разговора двух лидеров состояла из взаимного обмена поздравлениями с Новым годом. Во второй части беседы лидеры обсудили конкретные вопросы, которые касаются поставок нефти и газа в Белоруссию.

Ранее глава государства выразил надежду на дальнейшую интеграцию России и Белоруссии. Об этом он заявил в поздравлении Лукашенко с Новым годом.

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Автор: Софья Белоцерковская
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