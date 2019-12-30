Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Российский лидер Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко поставки нефти и газа в республику. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщило агенство БелТА, ссылаясь на пресс-службу президента Белоруссии.

По данным агентства, первая часть разговора двух лидеров состояла из взаимного обмена поздравлениями с Новым годом. Во второй части беседы лидеры обсудили конкретные вопросы, которые касаются поставок нефти и газа в Белоруссию.

Ранее глава государства выразил надежду на дальнейшую интеграцию России и Белоруссии. Об этом он заявил в поздравлении Лукашенко с Новым годом.