Турция ставит на опыт идлибских боевиков в Ливии, пытаясь возродить Османскую империю

Опыт, полученный в противостоянии с Сирийской правительственной армией, является определяющим в решении Анкары отправить часть протурецких боевиков из сирийской провинции Идлиб на помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи, представляющему собой конгломерат бандформирований. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел политолог Антон Бредихин.

«Упор делается на частные военные компании. Если увеличено число рейсов, то они скорее не военные, а гражданские и соответственно под видом гражданских отправляются профессиональные военные, боевики, которые имеют опыт боевых действий в Сирии и в дальнейшем могли бы выполнять те или иные задачи на территории Ливии», — полагает он.

Увеличение количества авиарейсов из Турции в Триполи на фоне заявлений президента Реджепа Эрдогана о намерении отправить в Ливию войска заметил боснийский блогер Алдин Абазович. В Twitter он сообщил о четырех самолетах, вылетевших в столицу Ливии из Стамбула с небольшими интервалами.

Either Tripoli became super tourist hot spot overnight, or something more sinister happening.. First seems highly unlikely.. #Libya pic.twitter.com/hkvVdEz0tr — Aldin ???????? (@aldin_ww) 29 декабря 2019 г.

Параллельно за переброской боевиков из Сирии через Турцию в Ливию продолжает следить из Лондона Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). В турецких лагерях подготовки отправки ожидают не менее 1600 боевиков, ранее занимавших бывший курдский кантон Африн, сообщает SOHR.

Необходимость Анкары спешить на помощь триполитанцам посеяла смуту в рядах идлибских боевиков. По меньшей мере семь полевых командиров протурецкой Сирийской национальной армии подали в отставку, протестуя против отправки своих людей в Ливию без их согласия. Положение СНА усугубляет наступление Сирийской арабской армии, которое началось 19 декабря.

«У руководства Турции одна мечта — это возрождение Османской империи и утверждение своего могущества на севере Африки и в данной тенденции в первую очередь используются неформальные военные объединения ЧВК, возможно, боевики, которые раньше были на стороне ИГИЛ («Исламское государство» - запрещенная в РФ террористическая организация – прим. ред.). Конечно, в дальнейшем мы будем видеть протесты со стороны руководителей таких батальонов, которые будут против отправки своих военных в Ливию», — говорит Бредихин.

Ранее президент Турции утвердил меморандум о сотрудничестве с ПНС Ливии. По просьбе оккупированного террористами Триполи, Эрдоган намерен в январе отправить войска для защиты ПНС от Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром. Как ранее сообщал ФАН, под эгидой ПНС Триполи контролируют различные банды. Хафтар с 2014 года проводит операцию «Достоинство», в рамках которой ЛНА освободила от террористов значительную часть Ливии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеется на политическое благоразумие ПНС и Турции во избежание обострения и без того непростой обстановки в Ливии.