Турция ставит на опыт идлибских боевиков в Ливии, пытаясь возродить Османскую империю

Опыт, полученный в противостоянии с Сирийской правительственной армией, является определяющим в решении Анкары отправить часть протурецких боевиков из сирийской провинции Идлиб на помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи, представляющему собой конгломерат бандформирований. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел политолог Антон Бредихин.

Увеличение количества авиарейсов из Турции в Триполи на фоне заявлений президента Реджепа Эрдогана о намерении отправить в Ливию войска заметил боснийский блогер Алдин Абазович. В Twitter он сообщил о четырех самолетах, вылетевших в столицу Ливии из Стамбула с небольшими интервалами.

Either Tripoli became super tourist hot spot overnight, or something more sinister happening.. First seems highly unlikely.. #Libya pic.twitter.com/hkvVdEz0tr