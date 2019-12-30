Отец Греты Тунберг стал веганом для того, чтобы спасти дочь

Сванте Тунберг, отец шведской экоактивистки Греты Тунберг, признался, что стал веганом для того, чтобы спасти свою дочь. Он поделился этим на радиостанции BBC, во время специальной предновогодней программы, приглашенным редактором и ведущей которой стала его дочь.

«Я не сделал это для спасения климата, я сделал это для того, чтобы спасти моего ребенка», — заявил Сванте Тунберг.

Продюсер, актер и режиссер Тунберг рассказывал о периоде четырехлетней давности, когда Грета перестала общаться с другими людьми и есть. Супруга Сванте, оперная певица Малена Эрнман, также полностью изменила свою жизнь и карьеру. В частности, женщина перестала летать на самолетах, поскольку это наносит вред окружающей среде.

По словам Сванте Тунберга, все эти поступки дали очень много жизненной энергии Грете, что позволило ей дальше двигаться по своему пути. Отец экоактивистки признался, что в начале не очень обрадовался решению дочери бороться за состояние экологии в мире.

«Мы подумали, что это плохая идея, когда ваша собственная дочь сама ставит себя на передний край такого огромного вопроса, как климатические изменения. Как родитель вы этого не захотели бы», — вспоминает Сванте.

Во всем мире Грета Тунберг известна как неформальный лидер движения «Школьная забастовка в пользу климата». Движение объединило тысячи людей, которые неравнодушны к проблеме глобального потепления и изменениям климата. Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира в этом году. Американский журнал «Time» назвал школьницу «Человеком года».