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 Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

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19:21   30 Декабря 2019
Россия

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал Георгия Чернышева, подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники. Об этом сообщает объединенную пресс-службу судов Петербурга в понедельник, 30 декабря.

Напомним, 29 декабря ФСБ России сообщила о задержании двух россиян, готовивших теракты в Петербурге. Это произошло благодаря информации, полученной от американских партнеров.

Ранее стало известно, что задержанные дают признательные показания. ФСБ также опубликовала видео их задержания.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #петербург #теракт

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