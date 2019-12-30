Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал Георгия Чернышева, подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники. Об этом сообщает объединенную пресс-службу судов Петербурга в понедельник, 30 декабря.

Напомним, 29 декабря ФСБ России сообщила о задержании двух россиян, готовивших теракты в Петербурге. Это произошло благодаря информации, полученной от американских партнеров.

Ранее стало известно, что задержанные дают признательные показания. ФСБ также опубликовала видео их задержания.