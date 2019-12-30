Штормовой циклон «Кальвиния» приближается к островному государству Маврикий

Скорость ветра может достигать 58–60 метров в секунду — ураган. Эпицентр штормового циклона «Кальвиния»,который двигается в Индийском океане к туристическому Маврикию, к ночи достигнет юго-восточного побережья островного государства. Закрыли все авиаперелеты, а единственный международный аэропорт вблизи столицы Порт-Луи не обслуживает рейсы.

Tropical Storm #Calvinia is seen rotating just a few miles off the coast of #Mauritius and is expected to remain close to the island for the next day or so. pic.twitter.com/p2OczdEC1t — Met Office Storms (@metofficestorms) 30 декабря 2019 г.

По шкале силы циклонов RSMC, надвигается «суперциклонный шторм», а по градуировке Бофорта Всемирной метеорологической организации, ветер, перемещающийся со скоростью в 207–210 километров в час может поднять 16-метровые волны.

Береговая охрана не допускает многочисленных отдыхающих на знаменитые островные пляжи, которые закрыли для посещения. Запретили выход в открытое море всем прогулочным судам. Местные власти предупредили, что циклон «Кальвиния» усиливается.