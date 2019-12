Штормовой циклон «Кальвиния» приближается к островному государству Маврикий

Скорость ветра может достигать 58–60 метров в секунду — ураган. Эпицентр штормового циклона «Кальвиния»,который двигается в Индийском океане к туристическому Маврикию, к ночи достигнет юго-восточного побережья островного государства. Закрыли все авиаперелеты, а единственный международный аэропорт вблизи столицы Порт-Луи не обслуживает рейсы.

Tropical Storm #Calvinia is seen rotating just a few miles off the coast of #Mauritius and is expected to remain close to the island for the next day or so. pic.twitter.com/p2OczdEC1t