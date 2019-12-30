Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

 Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз
Торговая сделка между США и Китаем будет подписана в январе 2020 года

Торговая сделка между США и Китаем будет подписана в январе 2020 года

 Штормовой циклон «Кальвиния» приближается к островному государству Маврикий

Штормовой циклон «Кальвиния» приближается к островному государству Маврикий
Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

 Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз
Торговая сделка между США и Китаем будет подписана в январе 2020 года

Торговая сделка между США и Китаем будет подписана в январе 2020 года

 Штормовой циклон «Кальвиния» приближается к островному государству Маврикий

Штормовой циклон «Кальвиния» приближается к островному государству Маврикий
19:17   30 Декабря 2019
Общество

Штормовой циклон «Кальвиния» приближается к островному государству Маврикий

Штормовой циклон «Кальвиния» приближается к островному государству Маврикий

Скорость ветра может достигать 58–60 метров в секунду — ураган. Эпицентр штормового циклона «Кальвиния»,который двигается в Индийском океане к туристическому Маврикию, к ночи достигнет юго-восточного побережья островного государства. Закрыли все авиаперелеты, а единственный международный аэропорт вблизи столицы Порт-Луи не обслуживает рейсы.

По шкале силы циклонов RSMC, надвигается «суперциклонный шторм», а по градуировке Бофорта Всемирной метеорологической организации, ветер, перемещающийся со скоростью в 207–210 километров в час может поднять 16-метровые волны.

Береговая охрана не допускает многочисленных отдыхающих на знаменитые островные пляжи, которые закрыли для посещения. Запретили выход в открытое море всем прогулочным судам. Местные власти предупредили, что циклон «Кальвиния» усиливается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#видео #шторм #циклон #индийский океан #маврикий

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...