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 Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

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19:15   30 Декабря 2019
Россия

МИД РФ прокомментировал сообщения о проведении вечеринки в стиле Гэтсби

МИД РФ прокомментировал сообщения о проведении вечеринки в стиле Гэтсби

Министерство иностранных дел России отреагировало на информацию о проведении дорогостоящего корпоратива в ведомстве. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что работники МИД РФ якобы планируют устроить вечеринку в стиле «Великого Гэтсби», стоимость которой составит 2,5 миллиона рублей.

Дипломаты опровергли соответствующую информацию, отметив, что никто не организовывал никаких вечеринок. Данные прессы в ведомстве назвали очередной манипуляцией и «эпическим фейлом».

«Устраивает [вечеринку  — ред.] мероприятие ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России" [ГлавУпДК  — ред.]»,  — сказано в сообщении ведомства.

В ведомстве призвали набирать на работу людей с образованием, которые способны отличить государственную службу от коммерческой деятельности.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #мид рф #общество

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