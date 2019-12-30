МИД РФ прокомментировал сообщения о проведении вечеринки в стиле Гэтсби

Министерство иностранных дел России отреагировало на информацию о проведении дорогостоящего корпоратива в ведомстве. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что работники МИД РФ якобы планируют устроить вечеринку в стиле «Великого Гэтсби», стоимость которой составит 2,5 миллиона рублей.

Дипломаты опровергли соответствующую информацию, отметив, что никто не организовывал никаких вечеринок. Данные прессы в ведомстве назвали очередной манипуляцией и «эпическим фейлом».

«Устраивает [вечеринку — ред.] мероприятие ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России" [ГлавУпДК — ред.]», — сказано в сообщении ведомства.

В ведомстве призвали набирать на работу людей с образованием, которые способны отличить государственную службу от коммерческой деятельности.