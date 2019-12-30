Центробанк заявил о снижении средней ставки по ипотеке в ноябре

Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря текущего года снизилась на 0,21 процентных пункта, составив до 9,19% годовых. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику Центробанка.

По данным Центробанка, в ноябре было выдано 116 тысяч ипотечных кредитов, общая сумма которых составила более 270 миллиардов рублей.

С начала 2019 года было выдано 1,124 миллиона ипотечных кредитов. Это на 14,5% меньше, если сравнивать с прошлым годом. В 2018 году количество выданных кредитов для ипотеки составило 1,315 миллиона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать работу над снижением ставки по ипотеке в России.