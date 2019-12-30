Каждого второго россиянина привили от гриппа

Ситуация по инфекции в РФ стабильная. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. По ее словам, всем сообществом здравоохранения в 2019 году против гриппа привили 49,7 процента от совокупного населения РФ или каждого второго россиянина.

«На сегодняшний день ситуация с гриппом спокойная в стране», — добавила глава Роспотребнадзора.

Ситуация в субъектах ниже порогового уровня, но грипп все равно придет, главное, что россияне подготовились, продолжила Анна Попова. В случае недомогания, несмотря на новогодние праздники, лучше не пренебрегать специализированной медицинской помощью.