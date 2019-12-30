Каждого второго россиянина привили от гриппа
Ситуация по инфекции в РФ стабильная. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. По ее словам, всем сообществом здравоохранения в 2019 году против гриппа привили 49,7 процента от совокупного населения РФ или каждого второго россиянина.
«На сегодняшний день ситуация с гриппом спокойная в стране», — добавила глава Роспотребнадзора.
Ситуация в субъектах ниже порогового уровня, но грипп все равно придет, главное, что россияне подготовились, продолжила Анна Попова. В случае недомогания, несмотря на новогодние праздники, лучше не пренебрегать специализированной медицинской помощью.
«Если вы чувствуете себя плохо, не терпите, не ждите, а обращайтесь за медицинской помощью, чтобы сберечь здоровье», — резюмировала глава Роспотребнадзора.
#профилактика #ГРИПП #ОРВИ Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Вакцинируйтесь и будьте здоровы!#здравоохранение #Москва #ГКБ4 #Павловскаябольница #СТОПГРИПП #Москвабезгриппа pic.twitter.com/6gkdDjP3kQ— ГКБ4 Павловская (@gkbpavlovskaya) 27 декабря 2019 г.