Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

 Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз
Торговая сделка между США и Китаем будет подписана в январе 2020 года

Торговая сделка между США и Китаем будет подписана в январе 2020 года

 Штормовой циклон «Кальвиния» приближается к островному государству Маврикий

Штормовой циклон «Кальвиния» приближается к островному государству Маврикий
Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

 Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз
Торговая сделка между США и Китаем будет подписана в январе 2020 года

Торговая сделка между США и Китаем будет подписана в январе 2020 года

 Штормовой циклон «Кальвиния» приближается к островному государству Маврикий

Штормовой циклон «Кальвиния» приближается к островному государству Маврикий
18:55   30 Декабря 2019
Россия

Каждого второго россиянина привили от гриппа

Каждого второго россиянина привили от гриппа

Ситуация по инфекции в РФ стабильная. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. По ее словам, всем сообществом здравоохранения в 2019 году против гриппа привили 49,7 процента от совокупного населения РФ или каждого второго россиянина.

«На сегодняшний день ситуация с гриппом спокойная в стране», — добавила глава Роспотребнадзора.

Ситуация в субъектах ниже порогового уровня, но грипп все равно придет, главное, что россияне подготовились, продолжила Анна Попова. В случае недомогания, несмотря на новогодние праздники, лучше не пренебрегать специализированной медицинской помощью.

«Если вы чувствуете себя плохо, не терпите, не ждите, а обращайтесь за медицинской помощью, чтобы сберечь здоровье», — резюмировала глава Роспотребнадзора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #грипп #прививка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...