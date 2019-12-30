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 Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз
Торговая сделка между США и Китаем будет подписана в январе 2020 года

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18:36   30 Декабря 2019
Весь мир

Помпео заявил, что в новом году посетит Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр

Помпео заявил, что в новом году посетит Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео анонсировал несколько своих дипломатических поездок в 2020 году. Он сообщил об этом в Twitter.

Так, по словам американского государственного деятеля, он планирует посетить пять стран, в частности — Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Цель визитов, как заявил сам Помпео, «подтвердить приоритеты США в Европе и на юге Централньой Азии».

Госсекретарь США 3 января посетит Украину, где встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко и главой Минобороны Украины Андреем Загороднюком.

На следующий день Помпео отправится в Минск, где проведет дипломатическую встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

На 5 января у американского представителя намечена поездка в Нур-Султан. В столице Казахстана пройдут переговоры Помпео и нынешнего и бывшего президентов страны Касым-Жомартом Токаевым и Нурсултаном Назарбаевым, также присутствовать будет министр иностранных дел Казахстана Мухтар Бескенулы Тлеуберди. После намеченных встреч Помпео отправится в Узбекистан и на Кипр с дипломатическими визитами.

Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Украину и Кипр Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e09f90e9a79479e99e70f92?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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Автор: Галина Кандинская
#сша #помпео

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