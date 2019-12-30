Помпео заявил, что в новом году посетит Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео анонсировал несколько своих дипломатических поездок в 2020 году. Он сообщил об этом в Twitter.
Так, по словам американского государственного деятеля, он планирует посетить пять стран, в частности — Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Цель визитов, как заявил сам Помпео, «подтвердить приоритеты США в Европе и на юге Централньой Азии».
Госсекретарь США 3 января посетит Украину, где встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко и главой Минобороны Украины Андреем Загороднюком.
На следующий день Помпео отправится в Минск, где проведет дипломатическую встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.
На 5 января у американского представителя намечена поездка в Нур-Султан. В столице Казахстана пройдут переговоры Помпео и нынешнего и бывшего президентов страны Касым-Жомартом Токаевым и Нурсултаном Назарбаевым, также присутствовать будет министр иностранных дел Казахстана Мухтар Бескенулы Тлеуберди. После намеченных встреч Помпео отправится в Узбекистан и на Кипр с дипломатическими визитами.