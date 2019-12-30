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В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

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18:28   30 Декабря 2019
Россия

Чистую московскую воду провели жителям Балашихи

Чистую московскую воду провели жителям Балашихи

Мосводоканал провел в микрорайон Железнодорожный города Балашихи чистую московскую воду. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании. По его словам, в соответствии с соглашением от 15 февраля 2018 года между столичным правительством и властями Подмосковья реализовали мероприятия по обеспечению ближайших городов чистой питьевой водой из системы московского водопровод.

Теперь московская вода с Восточной станции водоподготовки Мосводоканала поступает в микрорайон Железнодорожный. До настоящего времени 26 многоквартирных домов микрорайона «Центр-2» городского округа Балашиха не обеспечили качественным водоснабжением.

Компания проложила две нитки трубопровода протяженностью 7,5 километра от места присоединения к системе московского водопровода в районе Некрасовка до микрорайона «Центр-2».

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #общество #вода #балашиха

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