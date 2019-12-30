Чистую московскую воду провели жителям Балашихи
Мосводоканал провел в микрорайон Железнодорожный города Балашихи чистую московскую воду. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании. По его словам, в соответствии с соглашением от 15 февраля 2018 года между столичным правительством и властями Подмосковья реализовали мероприятия по обеспечению ближайших городов чистой питьевой водой из системы московского водопровод.
Теперь московская вода с Восточной станции водоподготовки Мосводоканала поступает в микрорайон Железнодорожный. До настоящего времени 26 многоквартирных домов микрорайона «Центр-2» городского округа Балашиха не обеспечили качественным водоснабжением.
Компания проложила две нитки трубопровода протяженностью 7,5 километра от места присоединения к системе московского водопровода в районе Некрасовка до микрорайона «Центр-2».
В канун Нового года АО «Мосводоканал» исполнил мечту жителей микрорайона Железнодорожного города Балашихи Московской области – провел в их краны чистую московскую воду. #мосводоканал #подмосковье #водоснабжение #чистаявода #балашиха pic.twitter.com/i9L0w1r7gV— МОСВОДОКАНАЛ (@MOSVODOKANAL) 30 декабря 2019 г.