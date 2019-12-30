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Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Петербурге

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

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18:26   30 Декабря 2019
Россия

Свыше половины россиян уверены в завтрашнем дне

Свыше половины россиян уверены в завтрашнем дне

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнали, какова доля уверенных в завтрашнем дне россиян. Результаты исследования обнародовали 30 декабря.

«За последние 20 лет окрепла уверенность россиян в завтрашнем дне», — отмерили в релизе.

Так, в начале тысячелетия к таковым могли себя причислить лишь 33 процента жителей России. Сейчас же их доля выросла до 51 процента. Причем самое большое количество «уверенных» отмечается среди молодежи  — на них приходится 71 процент.

Почти 60 процентов опрошенных признались, что могут представить будущее своей семьи на год вперед. Однако 20 лет назад около 70 процентов россиян думали лишь на несколько месяцев вперед.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» состоялся 26 декабря 2019 года. Специалисты центра обзвонили 1,6 тысяч совершеннолетних россиян. Опросы начала тысячелетия проходили в 1999 и 2000 годах, в них участвовало такое же количество людей. Тогда специалисты ходили по квартирам респондентов.

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Автор: Анна Манц
#опрос #россияне #вциом #уверенность

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