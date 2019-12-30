Удары США по Сирии и Ираку будут обсуждаться на международном уровне — эксперт

США устроили бомбежку по Сирии из экономических соображений. Об этом в понедельник, 30 декабря, заявил сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с изданием «ПолитРоссия».

Вашингтон продолжает незаконно добывать с оккупированных территорий нефть Сирии, а затем ее продавать. Месторождения находятся в провинции Дейр-эз-Зор, среди них есть крупные нефтяные поля, такие как Аль-Омар и Аль-Танак. Еще два года назад территории с месторождениями контролировали боевики запрещенного в России «Исламского государства». Затем это стали делать террористы SDF, действующие по заказу Штатов. При этом Вашингтон сотрудничает с боевиками ИГ, которые помогают грабить сирийскую нефть.

По мнению эксперта, вчерашний авианалет американцев на Сирию может быть связан с вопросом нефти. Ведь сирийско-иракская граница играет важную роль в нефтетрафике, организованном США при поддержке террористов. Поэтому полагать, что в Сирии нет людей, не желающих мириться с такой ситуацией, наивно, считает эксперт. Долгов предположил, что США устроили атаку, чтобы расчистить коридор, через который будет вывозиться украденная нефть.

«Но посмотрим, что будет дальше. Все-таки среди погибших есть иранские военнослужащие, так что, я думаю, эти действия США будут обсуждаться на международном уровне», – резюмирует собеседник издания.

29 декабря Вашингтон нанес авиаудары по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке, используя беспилотные летательные аппараты. По словам помощника главы Пентагона Джонатана Хоффмана, удары были нацелены на понижение возможности бойцов движения проводить «атаки в будущем» против сил коалиции.