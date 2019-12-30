Публикующие фейки антироссийские СМИ не занимаются журналистикой, считает Милонов

Рейтинг СМИ, распространяющих фейковую информацию, очень важен, однако еще нужно ввести маркировку для фейк-ньюс, чтобы иметь возможность отличить их в инфополе. Такое мнение в беседе с ФАН выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало рейтинг СМИ, распространяющих ложную информацию. Он показывает истинную цель работы либеральных масс-медиа. Лидирующую строчку в нем занимает издание «Эхо Москвы».

Новости о запуске поездов по Крымскому мосту «Эхо» писало в нейтральном ключе. На сайте также появилась новость о том, что начальник первого поезда в Крым из-за видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным не успел сесть в поезд.

ФАН подчеркивает, что публикация появляется на «Эхе» в дубле, как будто именно это — самый важный момент в открытии железнодорожного моста.

Милонов уверен, что в таких условиях для СМИ, публикующих фейковую информацию, нужно ввести новый способ идентификации в медиапространстве, так как они не занимаются журналистикой.

«Они не реализуют право журналистов на свободу распространения информации, а банально занимаются политической работой. В данном случае необходимо выработать механизм четкой идентификации фейковых новостей. Каждый раз, когда выпускаются подобного рода информационные фейки, то было бы удобно их маркировать, чтобы они имели отличия?», — отметил Милонов.

Парламентарий считает, что нужно также создавать рейтинги, которые будут показывать, какое СМИ тиражирует недостоверную информацию.

«Либералов это не отпугнет, так как чем больше они были уличены во вранье, тем для них лучше. А для нормальных людей это даст информацию, что если СМИ попадет в рейтинг, то на него не нужно обращать внимание», — добавил депутат.

Ранее ФАН опубликовал материал о российских либеральных СМИ, которые не гнушаются брать деньги из сомнительных источников за публикацию фейковых или освещающих в негативном свете ситуацию в РФ материалов. За деньги западных спонсоров они транслируют искаженное видение российской действительности.

В конце декабря ФАН обновил Классификатор СМИ. Это подробная сетевая энциклопедия, в которой собраны данные обо всех наиболее значимых русскоязычных медиа различной идеологической направленности.