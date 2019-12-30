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17:56   30 Декабря 2019
Россия

Водитель «Камаза» сбил насмерть пятилетнюю девочку в Подмосковье

Водитель «Камаза» сбил насмерть пятилетнюю девочку в Подмосковье

Пятилетнюю девочку сбил насмерть водитель «Камаза». Случай произошел в Подмосковье. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главка МВД по Московской области.

По информации СМИ, сообщение об аварии поступило в 14:10. Происшествие случилось в Люберцах по адресу Белая дача дом 13.

«Водитель, управляя грузовой автомашиной "Камаз", совершил наезд на пешеходов в зоне пешеходного перехода», — уточнили в ведомстве.

Из-за ДТП погибла девочка пяти лет. Кроме этого, после аварии был госпитализирован полуторагодовалый ребенок с телесными повреждениями, сообщили в пресс-службе. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #авария #дтп #подмосковье #общество

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