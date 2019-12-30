Порох взорвался в колокольне церкви во время праздника в Испании

Взрыв прогремел в колокольне церкви в каталонском муниципалитете Сентельес. Предварительно, взорвался порох. Пострадали 14 человек. По информации пожарных, пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести​​​. Состояние троих оценили как тяжелое, еще шестерых — средней степени тяжести.

Moment de l'explosió al campanar de l'església de #centelles . Vídeo que circula per les xarxes socials ???? pic.twitter.com/XnFlrq1Pxt — A.Moreno (@moreno_aleix) 30 декабря 2019 г.

Структура колокольни не пострадала. К месту случившегося направили десять машин скорой помощи Каталонии и два вертолета. В понедельник, 30 декабря, жители муниципалитета отмечали праздник сосны. Дерево с прямым стволом и густыми ветвями срубают, а затем на телеге, запряженной быками, привозят в поселок и устанавливают перед церковью.

После сосну украшают и заносят в храм, где подвешивают в перевернутом виде на высоте статуи святой Колумбы – покровительницы городка. Все торжества проходят под залпы мушкетонов. Мэрия Сентельеса закончила торжество.