Порох взорвался в колокольне церкви во время праздника в Испании
Взрыв прогремел в колокольне церкви в каталонском муниципалитете Сентельес. Предварительно, взорвался порох. Пострадали 14 человек. По информации пожарных, пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Состояние троих оценили как тяжелое, еще шестерых — средней степени тяжести.
Moment de l'explosió al campanar de l'església de #centelles . Vídeo que circula per les xarxes socials ???? pic.twitter.com/XnFlrq1Pxt— A.Moreno (@moreno_aleix) 30 декабря 2019 г.
Структура колокольни не пострадала. К месту случившегося направили десять машин скорой помощи Каталонии и два вертолета. В понедельник, 30 декабря, жители муниципалитета отмечали праздник сосны. Дерево с прямым стволом и густыми ветвями срубают, а затем на телеге, запряженной быками, привозят в поселок и устанавливают перед церковью.
После сосну украшают и заносят в храм, где подвешивают в перевернутом виде на высоте статуи святой Колумбы – покровительницы городка. Все торжества проходят под залпы мушкетонов. Мэрия Сентельеса закончила торжество.
Ha explotat un dels sarrons d'un galejador que es trobava al campanar de Centelles. Hi ha tres ferits greus per cremades, dues ambulàncies d'@emergenciescat i un helicòpter a lloc. També @CreuRojaCAT. La festa està aturada, ara hauria d'entrar el pi a plaça pic.twitter.com/m6iVDw76zx— Arnau Martínez (@arnau_martinez) 30 декабря 2019 г.