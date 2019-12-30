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В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

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18:13   30 Декабря 2019
Весь мир

Порох взорвался в колокольне церкви во время праздника в Испании

Порох взорвался в колокольне церкви во время праздника в Испании

Взрыв прогремел в колокольне церкви в каталонском муниципалитете Сентельес. Предварительно, взорвался порох. Пострадали 14 человек. По информации пожарных, пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести​​​. Состояние троих оценили как тяжелое, еще шестерых — средней степени тяжести.

Структура колокольни не пострадала. К месту случившегося направили десять машин скорой помощи Каталонии и два вертолета. В понедельник, 30 декабря, жители муниципалитета отмечали праздник сосны. Дерево с прямым стволом и густыми ветвями срубают, а затем на телеге, запряженной быками, привозят в поселок и устанавливают перед церковью.

После сосну украшают и заносят в храм, где подвешивают в перевернутом виде на высоте статуи святой Колумбы – покровительницы городка. Все торжества проходят под залпы мушкетонов. Мэрия Сентельеса закончила торжество.

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Автор: Анатолий Кубарев
#взрыв #видео #испания #церковь #порох

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