Клинцевич убежден, что действия Турции в Ливии негативно повлияют на другие страны

Член Комитета Совета Федерации России по международным делам Франц Клинцевич убежден, что активные поставки боевиков в Ливию турецкой стороной выглядят крайне подозрительно.

Блогер Алдин Абазович из Боснии написал в своем Twitter о том, что его удивляет резкий рост перелетов из Турции в Ливию. Он обратил внимание на четыре самолета, которые один за другим вылетели из Стамбула в Триполи, по его словам, это что-то «зловещее».

В беседе с изданием iReactor Франц Клинцевич ответил на вопрос о том, почему Турция так активно проявляет себя на Ближнем Востоке.

«В этих странах есть определенные интересы Турции, которые она как самостоятельное государство реализует. Другое дело, что в реализации этих планов есть много минусов и противоречий. И эти планы могут затронуть интересы многих стран, в том числе и России», — объяснил он.

При этом Клинцевич отметил, что обстановка на Ближнем Востоке трудная и ее не принято обсуждать в международном сообществе. Также парламентарий обратил внимание на то, что планы Турции «всегда, во все времена достаточно серьезно настораживали людей, особенно соседствующие и близлежащие страны».

Напомним, что недавно стало известно о том, что Анкара поставляет в Триполи боевиков, которые состоят в экстремистских группировках из Сирии. Также поступила информация о том, что наемники в Ливии получают по 2000 долларов ежемесячно, в то время как в Сирийской Арабской Республике им заплатили всего 300 долларов за подписание контракта с Турцией, пишет iReactor.

Возникает закономерное предположение о том, что активное бегство протурецих террористов из Сирии в Ливию может означать перемену турецких планов на Ближнем Востоке. Учитывая, что незаконным разграблением сирийских ресурсов занимаются Соединенные Штаты, Турция могла решить организовать подобный грабеж на территории Ливии. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже начал устанавливать дружественные отношения с так называемым Правительством национального согласия.