Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вопрос транзита российского газа в ЕС через территорию Украины решен. На ближайшее время это перестало быть проблемой для России.

«Надеюсь, что тема транзита российского газа через территорию Украины на ближайшее время закрыта и проблем в этой сфере больше быть не должно», — отметил Чижов.

По мнению постпреда, в данных переговорах в выигрыше остались все. С подобным мнением солидарен зампред Еврокомиссии Марош Шефчович, которому продлили все полномочия по ведению трехсторонних переговоров до конца года.

«Нам удалось перевернуть страницу со всеми юридическими претензиями к «Газпрому», причем не только нынешними, но и теми, которые могли быть выдвинуты в дальнейшем — это серьезный положительный результат», — подчеркнул Чижов.

Действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. 20 декабря Киев и Москва заявили о согласовании нового контракта сроком на пять лет. Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, выплате «Газпромом» около $2,9 миллиардов по решению Стокгольмского арбитража, мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против «Газпрома» на Украине и отзыве взаимных исков.