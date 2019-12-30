Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

 Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир

Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир
В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз
Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

 Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт

Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт
«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

«Итоги десятилетия» Соболь показали, как опустилась команда либералов — Гаспарян

 Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир

Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир
В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

В Кремле заявили, что авторитет Путина способствует обмену пленными на Украине

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз
Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

Атака США на «Хезболлу» в Сирии не повлияет на расстановку в сил в регионе — эксперт

 Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт

Вашингтон cпекулирует на теме терроризма, чтобы оставаться на Ближнем Востоке — эксперт
17:31   30 Декабря 2019
Россия

Вопрос транзита российского газа в ЕС через Украину решен, заявил Чижов

Вопрос транзита российского газа в ЕС через Украину решен, заявил Чижов

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вопрос транзита российского газа в ЕС через территорию Украины решен. На ближайшее время это перестало быть проблемой для России.

«Надеюсь, что тема транзита российского газа через территорию Украины на ближайшее время закрыта и проблем в этой сфере больше быть не должно», — отметил Чижов.

По мнению постпреда, в данных переговорах в выигрыше остались все. С подобным мнением солидарен зампред Еврокомиссии Марош Шефчович, которому продлили все полномочия по ведению трехсторонних переговоров до конца года.

«Нам удалось перевернуть страницу со всеми юридическими претензиями к «Газпрому», причем не только нынешними, но и теми, которые могли быть выдвинуты в дальнейшем — это серьезный положительный результат», — подчеркнул Чижов.

Действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. 20 декабря Киев и Москва заявили о согласовании нового контракта сроком на пять лет. Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, выплате «Газпромом» около $2,9 миллиардов по решению Стокгольмского арбитража, мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против «Газпрома» на Украине и отзыве взаимных исков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #ес #украина #газ #нафтогаз #газпром #транзит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...