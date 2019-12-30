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17:56   30 Декабря 2019
Россия

Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир

Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир

Военный эксперт Виктор Литовкин оценил, как российско-турецкий меморандум влияет на урегулирование ситуации в Сирии. Он побеседовал на эту тему с «Экономикой сегодня».

Напомним, что соглашение между Москвой и Анкарой было заключено 22 октября. Тогда российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обусловились о совместном патрулировании территорий Сирии на границе с Турцией. Особого внимания требует трасса М4, которая соединяет сразу несколько регионов.

«Благодаря этому запущена целая серия процессов мирного урегулирования и возвращения под контроль Дамаска как территорий, так и ресурсов. Вместе с российским патрулированием они стали значимыми кирпичиками в выстраивании здания новой, возрождающейся после войны Сирии», — заметил собеседник агентства.

Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир

Турецкая операция «Источник мира», направленная против курдских боевиков, создала зону безопасности. Вместе с тем, совместные усилия Москвы и Анкары дали курдам понять, что их «власть» подошла к концу. Так, террористы лишились не просто территорий, на которых они могли располагаться, — они потеряли зоны влияния.

«По сути, российско-турецкий меморандум существенно сократил зону влияния курдских бандформирований, а значит, сократил возможности для маневра их спонсорам — американцам»,  — сказал эксперт.

Теперь американские военные не могут рассчитывать на помощь со стороны курдов в контрабанде сирийской нефти. За счет этого целые районы вдоль границы возвращаются к безопасной и мирной жизни.

«То есть, процессы мирного урегулирования приход российских патрулей поставил на постоянную основу. Это определенные гарантии безопасности мирным сирийцам и сигнал курдским боевикам, что соваться на уже освобожденные территории для них сродни самоубийству. Судя по тому, как развиваются события, вооруженные группировки курдов это поняли и вынужденно смирились с новыми реалиями», — считает специалист.

Россия будет помогать Дамаску, пока в Сирию не вернется мир

Однако, напомнил Литовкин, российское патрулирование — это временная мера на фоне политического и дипломатического урегулирования. В арабской республике все еще предстоит решить ряд проблем, например сохранение террористической угрозы в провинции Идлиб или незаконное присутствие американского контингента.

«Все эти проблемы требуют переговоров и политических решений, на которые уйдет не одна неделя, а может, и месяцы. Сирийцам же мир и безопасность нужны уже сегодня — именно их российские патрули и обеспечивают. И пока Дамаску нужна будет помощь в обеспечении мира и безопасности, Россия ее, конечно, будет оказывать», — подытожил собеседник агентства.

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Автор: Анна Манц
#россия #сша #сирия #турция #курды #террористы #патрулирование

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