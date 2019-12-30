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17:37   30 Декабря 2019
Россия

Ледовую переправу через реку Сура открыли в Чувашии

Ледовую переправу через реку Сура открыли в Чувашии

Временная дорога связала город Шумерля с селом Наваты Пильнинского района Нижегородской области. Об этом сообщил представитель чувашского ГУ МЧС РФ. По его словам, автомобильную ледовую переправу через реку Сура открыли в понедельник, 30 декабря.

Двигаться по зимнику можно круглосуточно, но только автомобилям массой до трех тонн. Ограничения по скорости — десять километров в час. Переправу оборудовали необходимым аварийно-спасательным имуществом, а на въездах установили информационные щиты и дорожные знаки.

Спасатели напомнили, что, согласно законодательству, органы местного самоуправления не только оборудуют ледовые переправы, но и обеспечивают безопасное функционирование в течение сезона. Выезжать на лед на машинах можно только на специально оборудованных ледовых переправах, где соблюли все требования по обеспечению безопасности передвижения автомобилей.

«Помните, выезжая на лед на автомобиле в неположенном месте, вы подвергаете свою жизнь неоправданному риску и опасности», — резюмировали в МЧС Чувашии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия

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